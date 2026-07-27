Il cordoglio del Sindaco Alfredo Ricci per la scomparsa di Cristian Sellecchia

Ieri Ã¨ venuto mancare prematuramente il Sindaco di Longano, Cristian Sellecchia. Doppio collega, avvocato e Sindaco, compagno di militanza e passione politica, ma, soprattutto, un caro amico.

Con lui abbiamo condiviso oltre 10 anni di politica, e, insieme, con il confronto e il comune impegno, abbiamo costruito tanti momenti, raggiunto tanti risultati, realizzato tanti obiettivi. Ma anche passato insieme tanti bei momenti di amicizia e spensieratezza. Ogni volta che ci sentivamo o ci vedevamo, e succedeva spesso, l'ultima volta poco piÃ¹ di 20 giorni fa, c'era una riflessione da condividere, sulla professione, sulla politica, sull'amministrazione. La sua capacitÃ di analisi politica era lucida e mai banale, e cercava sempre di guardare avanti, in prospettiva, anche proponendo scelte e decisioni coraggiose e lungimiranti.

Come Sindaco adorava il suo paese, a cui dedicava la sua competenza e il suo entusiasmo. E i suoi concittadini avevano in lui una guida sicura.

Questo improvviso epilogo lascia un velo di profonda tristezza in tutti coloro che con lui hanno potuto condividere un pezzo di strada... in tutti coloro, come me, che hanno avuto la fortuna di poterlo avere come amico.

A nome dell'Amministrazione Comunale rivolgo i sentimenti di vicinanza e solidarietÃ , uniti alla preghiera, alla sua famiglia, ai genitori, alla moglie Silvia, ai figli Guido e Giulia, e agli amici dell'Amministrazione e dell'intera comunitÃ di Longano.

