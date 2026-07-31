Il Gruppo Folk "Rintocco Molisano" porta le tradizioni dell'Alto Molise a Vasto

Dopo il successo della recente partecipazione all'Antica Giostra Cavalleresca, andata in scena il 19 luglio nel suggestivo centro storico di Sulmona, il Gruppo Folk "Rintocco Molisano" Ã¨ pronto a tornare protagonista con un nuovo appuntamento dedicato al folklore.

Domani, sabato 1Â° agosto 2026, la formazione molisana sarÃ ospite della 26Âª Rassegna Cori e Gruppi Folkloristici, organizzata dal Gruppo Folk CittÃ del Vasto "I Cantori del Golfo". L'evento si svolgerÃ nella splendida cornice di Piazza Rossetti, nel cuore della cittÃ adriatica, con inizio alle ore 21.

Per il "Rintocco Molisano" sarÃ un'importante occasione per far conoscere e valorizzare il patrimonio di musiche, canti, danze e costumi tradizionali dell'Alto Molise davanti al pubblico di una cittÃ che, per storia e tradizioni, conserva da sempre un forte legame con il territorio molisano.

La serata si preannuncia come una grande festa della cultura popolare, capace di riunire gruppi folkloristici e appassionati in un'atmosfera di condivisione e valorizzazione delle identitÃ locali. Il Gruppo Folk "Rintocco Molisano" invita cittadini e turisti a partecipare numerosi per vivere insieme una serata all'insegna della musica, della tradizione e del folklore autentico.