Estate Frosolonese 2026, agosto entra nel vivo tra tradizione, cultura, musica e territorio

Prosegue il calendario dell’Estate Frosolonese 2026, il ricco cartellone di appuntamenti promosso dal Comune di Frosolone, dalla Pro Loco Frosolone e dal Centro Turistico ‘Vivi Frosolone’, che anche quest’anno accompagna residenti e visitatori in un percorso fatto di eventi, tradizioni, cultura e spettacolo.

Dopo gli appuntamenti di luglio, il mese di agosto si presenta particolarmente intenso, con un programma capace di valorizzare l’identità del territorio attraverso manifestazioni storiche, incontri culturali, momenti di aggregazione e serate musicali, offrendo occasioni di svago per tutte le età.

Tra gli eventi più attesi spicca sabato 1° agosto la 48ª edizione della Sfilata dei Carri Allegorici, una delle manifestazioni simbolo dell’estate frosolonese. La giornata sarà arricchita dalla Passatella – Il rito della Perdonanza, dalla Sagra dei peperuoli e baccalà, da musica dal vivo con i Mangatnà Live e il DJ set di Gaetano Ciolfi, oltre alla tradizionale premiazione dei carri allegorici, in un’atmosfera di festa che coinvolge l’intera comunità.

Il 10 agosto il centro storico sarà protagonista della Notte Arancione del Borgo, un appuntamento dedicato alla valorizzazione del cuore antico di Frosolone. Dalle ore 19.00 il borgo si animerà con stand gastronomici, intrattenimento e momenti di animazione, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva tra sapori, convivialità e bellezze del paese.

Grande spazio anche alla cultura con gli Incontri d’Autore. Il 14 agosto, alle ore 21.30 in Largo Vittoria, sarà ospite il giornalista Domenico Iannacone, protagonista dell’incontro “Domenico Iannacone si racconta”, un’occasione speciale per ascoltare da vicino una delle voci più autorevoli del giornalismo italiano e riflettere attraverso il racconto delle sue esperienze professionali e umane.

Il calendario culminerà poi con la Festa di Sant’Egidio, patrono di Frosolone. Dopo la serata del 23 agosto, dedicata ai festeggiamenti con musica popolare, taranta, pizzica e saltarello, il 1° settembre la comunità celebrerà ufficialmente il Patrono di Frosolone, rinnovando una delle ricorrenze religiose e civili più sentite dell’anno.

A chiudere l’Estate Frosolonese le giornate del 5 e 6 settembre, la Mostra Mercato Nazionale delle Forbici e dei Coltelli, evento che rappresenta il fiore all’occhiello della tradizione artigianale locale. La manifestazione celebra l’antica arte della lavorazione delle lame, simbolo dell’identità produttiva di Frosolone, richiamando espositori, appassionati e visitatori da tutta Italia.

L’Estate Frosolonese 2026 conferma così la volontà dell’Amministrazione comunale di Frosolone di investire nella promozione del territorio attraverso un cartellone ricco, variegato e capace di coniugare tradizione e innovazione. Un programma pensato per offrire opportunità di incontro, cultura e divertimento, valorizzando le eccellenze locali e rendendo Frosolone una meta sempre più attrattiva sia per i residenti che per i numerosi turisti che scelgono di vivere il paese durante la stagione estiva.