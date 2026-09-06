Madonna della Libera, la sfida al Palio della Cuccagna accende il Rione Maiella

Ãˆ uno dei momenti piÃ¹ attesi e spettacolari della festa della Madonna della Libera nel Rione Maiella: la scalata del Palio della Cuccagna, una sfida che ogni anno mette alla prova forza fisica, equilibrio, tecnica e soprattutto tanta determinazione.

Un palo altissimo, ricoperto di una sostanza oleosa che lo rende estremamente viscido, attende i concorrenti. Arrivare in vetta non Ã¨ affatto semplice: servono muscoli, abilitÃ e la capacitÃ di trovare il giusto equilibrio per non scivolare lungo il percorso.

I ragazzi, soprattutto i piÃ¹ giovani e atletici, affrontano la prova armati anche di sacchi di cenere, utilizzati per cercare di contrastare la visciditÃ del palo e conquistare centimetro dopo centimetro la salita verso la cima. In palio ci sono i premi, naturalmente, ma la vera sfida Ã¨ riuscire nell'impresa e dimostrare davanti al pubblico forza, coraggio e abilitÃ .

E proprio per la sua difficoltÃ , la gara solitamente richiede molto tempo e numerosi tentativi. Si prova, si sale di qualche metro, poi la presa viene meno e si scivola nuovamente verso il basso. I concorrenti tornano allora alla carica, cercando di migliorare la tecnica e sfruttare ogni appiglio possibile. Ãˆ una sfida di resistenza oltre che di forza, nella quale anche la pazienza puÃ² fare la differenza.

Ad aprire simbolicamente la gara Ã¨ stato il vincitore dell'edizione 2025, un giovanissimo immigrato di Frosolone, protagonista lo scorso anno della scalata che gli aveva consentito di conquistare il palio.

Il pubblico segue ogni tentativo con entusiasmo: ad ogni metro conquistato aumenta la tensione, mentre chi riesce ad avvicinarsi alla vetta viene accompagnato dagli incitamenti della folla.

Il Palio della Cuccagna resta cosÃ¬ uno degli appuntamenti piÃ¹ autentici della festa della Madonna della Libera: una tradizione popolare che mette insieme competizione, spettacolo e partecipazione, con i giovani protagonisti di una sfida antica che continua a richiamare curiosi e appassionati.