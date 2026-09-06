Olympia Agnonese, buona la prima: poker in trasferta al Torremaggiore

Esordio vincente per i granata nel campionato di Eccellenza Molise 2026/2027. Lâ€™Atletico Torremaggiore battuto 4-2 grazie a un primo tempo travolgente. Tripletta per Amil Gassama.
Buona la prima per lâ€™Olympia Agnonese, che inaugura nel migliore dei modi il proprio cammino nel campionato di Eccellenza Molise 2026/2027. I granata espugnano il campo dellâ€™Atletico Torremaggiore con il risultato di 4-2, conquistando subito tre punti preziosi.
Lâ€™Olympia parte con il piede sullâ€™acceleratore e sblocca il risultato dopo appena un minuto: Ã¨ Habib Fraglica a firmare lâ€™1-0. Al 10â€™ arriva il raddoppio con Amil Gassama, che diventa il protagonista assoluto della prima frazione.
Lâ€™attaccante granata torna infatti a colpire proprio allo scadere del primo tempo, prima al 45â€™ e poi al 45â€™+2â€™, completando una splendida tripletta personale e mandando lâ€™Olympia Agnonese negli spogliatoi sullo 0-4.
Una prima frazione praticamente perfetta per la formazione agnonese, capace di concretizzare al massimo la propria superioritÃ e mettere una seria ipoteca sulla gara giÃ nei primi 45 minuti.
Nella ripresa il Torremaggiore prova a riaprire lâ€™incontro. Al 25â€™ Micucci accorcia le distanze, mentre al 42â€™, su calcio di rigore, i padroni di casa trovano anche il gol del 2-4.
Lâ€™Olympia, perÃ², riesce a mantenere il vantaggio fino al triplice fischio e porta a casa una vittoria importante.
Il tabellino dei gol
âš½ 1â€™ PT â€“ Fraglica
âš½ 10â€™ PT â€“ Gassama
âš½ 45â€™ PT â€“ Gassama
âš½ 45â€™+2â€™ PT â€“ Gassama
Tre punti, quattro gol e una partenza che lancia subito un segnale al campionato. Lâ€™Olympia Agnonese comincia il suo nuovo percorso con una vittoria esterna e con un Gassama giÃ in grande evidenza.
Il Grifo torna a volare.