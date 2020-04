Muore l' ex consigliere comunale di Agnone Emidio Mastronardi: paese in lutto per il dirigente regionale, le nostre condoglianze alla famiglia

E' venuto a mancare improvvisamente all'età di 68 anni il dott Emidio Vittorio Mastronardi . E' deceduto presso l'Ospedale "Sant'Orsola" di Bologna. Emidio Mastronardi era uno stimato e noto professionista agnonese, dott in agraria, insegnante presso le scuole superiori, responsabile all'ufficio agro silvo pastorale della Comunnita Montana Alto Molise per circa un decennio, nonchè direttore dell'Arsiam e successivamente dirigente presso la regione Molise Prestato anche alla politica negli '80-'90 in veste di consigliere presso il comune di Agnone. La sua morte lascia nello sgomento l'intera comunità agnonese, i colleghi della comunità montana che lo rimpiangono e lo ricordano per la sua dedizione al lavoro e per la grande professionalità. Lo piangono la moglie Teresa, i figli Gemma e Mario,i nipoti,la mamma Gemma e la famiglia intera.

