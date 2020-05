Meteo, Allerta GIALLA per rischio temporali domani, 29 maggio

Allerta GIALLA per rischio temporali domani, 29 maggio, in sei regioni.



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino Basso del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacini Tordino Vomano, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-C, Basi-B, Basi-D

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini di Roma

Marche: Marc-3, Marc-2, Marc-1, Marc-6, Marc-5, Marc-4

Molise: Frentani - Sannio - Matese, Litoranea, Alto Volturno - Medio Sangro

Umbria: Trasimeno - Nestore, Chiani - Paglia, Chiascio - Topino, Nera - Corno, Alto Tevere, Medio Tevere

Basilicata: Come disposto con nota prot. N. 56425/24AF del 01/04/2019, per l’area della frana di Pomarico, di cui all’O.C.D.P.C. n. 578 del 21/02/2019, i livelli di allerta previsionali vanno incrementati di un ordine, pertanto, data come allerta minima GIALLA, in caso di situazione previsionale per BASI B ed E2 gialla, per l’area frana di Pomarico il livello di allerta corrispondente sarà ARANCIONE; per situazione previsionale per BASI B ed E2 arancione, il livello di allerta corrispondente sarà ROSSO.