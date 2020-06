Carovilli esiste, ad Austin negli Usa Vera Massaro ci ha fatto intitolare una strada

"Il Molise non esiste" oltre ad essere una frase ormai famosa è, per certi versi, un dato di fatto. La nostra piccola regione è, in effetti, a molti sconosciuta e ai più nota per le campane di Agnone, gli impianti sciistici di Capracotta e i Misteri di Campobasso. I piccoli paesi come Carovilli sono dunque inesistenti o quasi per il resto del mondo. Fortunatamente, però, qualcuno dopo averci trascorso anche solo un pezzo di vita o averli visitati ne va fiero e ne porta alto il nome fino ad intitolare ad esso delle strade. In terra romana c'è Via Carovilli e come se ciò non bastasse a destare stupore, via Carovilli è presente e percorribile anche negli Stati Uniti, precisamente ad Austin in Texas. A fare questo immenso regalo ai carovillesi è stata la signora Vera Massaro che, invitata dal comune di Austin in cui vive a dare il nome ad alcune vie, ha voluto onorare Carovilli suo paese natale. Un grazie a lei da tutti noi che ancora lo viviamo oggi.