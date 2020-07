Carovilli, programmazione estiva della Pro Loco, nei limiti imposti dall'emergenza Covid 19

Quella che stiamo vivendo,a causa dell'emergenza covid-19, è un' estate diversa dalle precedenti. Anche la pro- Loco di un piccolo paese, come Carovilli, si è vista costretta, dunque, a ridurre al minimo le proprie attività artistiche e culturali riservandosi di lasciare spazio esclusivamente agli eventi più controllabili e circoscritti. È stato perciò divulgato, tramite la pagina Facebook della pro loco Monte Ferrante il seguente comunicato:



" Cari Amici e Concittadini, quest’anno avevamo in programma un calendario ricco di eventi: dal migliorare e tenere alto il livello le nostre feste tradizionali come la Tresca e la Marcialonga (mantenendo una valenza ormai sovra-locale), al confermare la valorizzazione dei nostri luoghi di punta (Monte Ferrante e il nostro verde, il borgo e Piazza Municipio , la Chiesa Ammond, San Domenico e i piccoli scorci e piazzette di Carovilli) con spettacoli musicali, teatrali, letterali già confermati in inverno ma le contingenze e le limitazioni legate alla Covid non ci hanno permesso di svolgere la nostra consueta programmazione causando, addirittura, la cancellazione del nostro secondo progetto Regionale legato al bando “Turismo è Cultura 2020” da dover ricalibrare"



Dalle parole appena riportate si evincono da un lato l'impossibilità di creare un calendario eventi per l'estate 2020, dall' altro la ferrea volontà ,da parte di un direttivo giovane, di impegnarsi al massimo per la promozione e la buona riuscita delle manifestazioni che potranno essere svolte nonostante le limitazioni poste dal covid-19.