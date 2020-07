Morta a 55 anni il giudice di pace Adele Cerimele. Commozione e cordoglio nella comunità agnonese e nella magistratura

La notizia nella comunità agnonese e nella magistratura molisana si è diffusa in pochi minuti e ha destato una grande commozione. La dottoressa, giudice di pace, Adele Cerimele, a soli 55 anni è venuta a mancare all'affetto dei suoi cari. Persona e professionista rispettata e amata, viene ricordata per la sua gentilezza, affabilità e grande professionalità nel suo impegnativo lavoro. Noi di Altomolise.net, nella giornata mondiale contro la violenza sulle donne, l'abbiamo invitata a parlare dell'argomento. La dottoressa declinò con dispiacere l'invito, ma abbiamo avuto modo di apprezzare la sua sensibilità all'argomento come donna e l'approfondita conoscenza,da brava professionista quale era. Un grande vuoto lascia nella sua famiglia e nella comunità agnonese e molisana. Le nostre sentite condoglianze alla mamma signora Speranza, al fratello Isidoro, ai nipoti alla cognata ai parenti tutti.

I funerali avranno luogo il 30 luglio, alle ore 16 presso la chiesa di Maria SS.ma di Costantinopoli