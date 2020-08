Alto Molise meno isolato con il noleggio con conducente di Massimo Mastronardi

Da oggi l’alto Molise ed i vicini comuni dell’alto Vastese sono meno isolati. E è lieta pure l’Università delle Generazioni. Infatti, è entrato in servizio un nuovo NCC (noleggio con conducente) di Massimo Mastronardi con sede in Agnone. Costui si è dotato di un fiammante Mercedes Vito Tourer di elegante colore nero, 1200 di cilindrata, capace di ospitare a bordo, molto comodamente, 8 passeggeri con i propri bagagli.

Tale servizio assicura un veloce e confortevole autotrasporto, a prezzi contenuti, per trasferimenti in tutta Italia e in Europa, per ogni tipo di viaggio ed esigenza, specialmente per porti ed aeroporti, eventi, gite turistiche ed ogni altra necessità, comprese le discoteche per giovani che, molto responsabilmente, non vogliano guidare per la propria incolumità e una maggiore sicurezza.

Tra gli altri, già si sono prenotati alcuni anziani che vivono isolati nelle campagne e, in particolare, coloro i quali si devono recare per controlli periodici negli ospedali d‘Isernia e Campobasso, mentre prima era per loro sufficiente andare all’ormai dismesso ospedale agnonese.

Il servizio è assicurato 24 ore su 24 e ciò fa onore alla buona volontà del giovane Massimo Mastronardi che risponde al n. 366-4222582 e all’indirizzo email << autonoleggiomassimomastronardi@gmail.com >>. – stop -