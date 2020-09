Meteo ultimo weekend di settembre: Ondata severa di maltempo,marcato calo delle temperature, raffiche di vento

Ultimo weekend di settembre segnato dalla prima severa ondata di maltempo di stampo autunnale sull’Italia: la perturbazione numero 7, attualmente in transito sulla Penisola, attraverserà le regioni meridionali nelle prime ore di sabato e abbandonerà successivamente il nostro Paese, seguita da una tempestosa e fredda corrente nord-occidentale, responsabile di un marcato calo delle temperature, raffiche di vento oltre i 100 Km/h e mari fino a grossi. Il calo termico potrà essere anche superiore ai 10 gradi rispetto ai valori di venerdì, mentre sulle Alpi arriva la prima neve della stagione anche sotto i 1500 metri. Seguirà un parziale e temporaneo miglioramento, in attesa di una ennesima perturbazione, la numero 8, che investirà più direttamente il Centrosud e il Nordest nella giornata di domenica. Lunedì, infine, giungerà velocissima la numero 9, con obiettivo sempre il Centrosud. Da martedì si ripristineranno condizioni di stabilità atmosferica per tutti, grazie all’espansione dell’alta pressione, mentre le temperature si riporteranno su valori più vicini alla norma.