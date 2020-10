Agnone-Strade colabrodo, SOS manutenzione in città e nel circondario

Oramai c'e' una sorta di rassegnazione al problema relativo il dissesto viario che interessa sia le strade principali di Agnone che il circondario.

È superfluo dire che strade così malridotte rappresentano un grave pericolo per tutti gli utenti, automobilisti, passeggeri e pedoni. E come se non bastasse ciò, la città di Agnone in generale non si offre al meglio al suo visitatore, in termini di bassa qualità del decoro urbano e scarsa percezione di sicurezza e vivibilità.

Certo la pioggia, la neve creano danni ingenti al manto stradale, ma il fenomeno e' ciclico e si ripete con costanza nel tempo. Ma le responsabilità del dissesto sono solo da ricondurre alle avverse condizioni atmosferiche? sarebbe interessante rintracciare anche le responsabilità di chi amministra in relazione ai fondi che vengono stanziati per i lavori pubblici di manutenzione ordinaria

Ma visti i risultati sotto gli occhi di tutti sulle strade cittadine e del circondario qualche perplessità sull'utilizzo dei soldi pubblici, sorge.