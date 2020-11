Agnone, Piscina comunale, 331mila euro per i lavori di riqualificazione energetica

La piscina di Agnone frequentata dagli agnonesi e dai paesi limitrofi aveva sicuramente necessità di un restyling generale. Non era provvista di un vano di attesa per parenti e genitori, la copertura del telo era precaria, l'impianto di climatizzazione necessitava di manutenzione, l'illuminazione necessitava di altrettanta manutenzione. Finalmente si è aperta la possibilità di fare una serie di lavori per rendere efficiente una struttura indispensabili per adulti e bambini. La Regione Molise ha concesso un finanziamento di 331mila euro richiesto dal Comune di Agnone. I fondi derivano dalla programmazione comunitaria Por Molise Fers-Fse 2014-2020. Il tutto rientra nella Strategia delle Aree Interne (Snai) Alto Medio Sannio.

Di seguito i lavori che saranno eseguiti e i relativi costi previsti in delibera:

1. DI PRENDERE ATTO della Determinazione Dirigenziale n.5519 del 19.10.2020 del Servizio di Coordinamento Programmazione Comunitaria fondo FESR-FSE della Regione Molise con la quale è stato concesso il finanziamento di complessivi €uro 331'561,26 per la realizzazione dell’intervento “Riqualificazione energetica della Piscina Comunale” – CUP: C21C19000050002 – Soggetto Attuatore COMUNE di AGNONE che presenta il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO TIPOLOGIA INTERVENTO - DESCRIZIONE IMPORTO / €uro A

1 Sostituzione Copertura con telo con copertura rigida 87'000,00

A2 Inserimento nuovo vano ospiti / genitori 38'000,00

A3 Impianto efficiente per climatizzazione spogliatoi 23'200,00

A4 Risoluzione perdita vano vasca 47'000,00

A5 Impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria mediante fonte rinnovabile 23'800,00

A6 Sistema di recupero calore dalle acque di lavaggio filtri 5'700,00

A7 Rifacimento impianto estrazione vano tecnico 1'200,00

A8 Sostituzione illuminazione con nuovi sistemi led (interno piscina e spogliatoi) 13'000,00

A9 Nuova U.T.A. con sistema di recupero calore 12'800,00 TOTALE Intervento 251'700,00 Oneri della Sicurezza ( - 2% di A ) - 5'034,00 7

TOTALE LAVORI 246'666,00

B Somme a Disposizione dell’Amministrazione B1 IVA 10% sui Lavori (A) 25'170,

B2 Spese Tecniche (Omnicomprensive di C.A.P.) 39'883,00 B3 IVA 22% su Spese Tecniche ( B2) 8'774,26

B4 Spese Generali e Oneri Gara 5'034,00

B5 Imprevisti 1'000,00 B TOTALE Somme a Disposizione dell’Amministrazione 79'861,26 A+B TOTALE GENERALE Intervento 331'561,26