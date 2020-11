Natale arcobaleno alla Panonda, simbolo di rinascita e di speranza

La Panonda noto ristorante agnonese gestito da due sorelle giovanissime, Roberta e Chiara Sarnataro, si caratterizza non solo per l'ottima cucina, l'eccellente servizio e la gentile accoglienza in un ambiente raffinato, ma anche per la sensibilità che dimostrano nei confronti delle fasce deboli della popolazione e le iniziative di solidarietà. Nel Natale 2019 sotto il loro albero di Natale hanno raccolto i doni per i bambini meno fortunati, in occasione di questo Natale 2020 in piena emergenza covid, mandano un messaggio di speranza per un futuro in cui si possa tornare a sorridere e ad abbracciarsi.Le decorazioni natalizie sull'albero sono realizzate a mano e tutte riproducenti i colori dell'arcobaleno, simbolo di pace e di rinascita.

Questo il loro messaggio:

"Il nostro Natale"

Ovunque nel mondo, da mesi, milioni di arcobaleni campeggiano su portoni e finestre, balconi e terrazze, angoli di strade e vetrine di negozi chiusi.

L'arcobaleno è simbolo di speranza che tutto finisca presto, che si possa tornare alla vita di prima.

Il nostro albero, quest'anno, vuol significare questo!

Accettiamo il cambiamento che inevitabilmente segna il cammino dell'uomo dopo una pandemia come questa, ma in fondo al cuore speriamo di rinascere a una vita, si mutata, ma migliore!

"Tutto andrà bene":

Si scrive al futuro, si sorride subito;

È una frase che appartiene a tutti e deve rimanere così!"