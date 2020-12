Agnone-Compriamo sotto casa. Apre "Il Melograno", ortofrutta e prodotti tipici

Oggi una bella notizia finalmente! La famiglia di Emidio Amicone e Caterina Pierdomenico, hanno inaugurato ad Agnone in via Matteotti una nuova attività. Emidio e Caterina gestiscono da svariati anni una attività di ortofrutta e prodotti tipici nel cuore del centro storico Agnonese, in una bella e famosa piazza, Piazza Plebiscito e oggi altra apertura di un delizioso negozio di ortofrutta e prodotti tipici dal simbolico nome " Il Melograno" frutto che simboleggia la rinascita, il ritorno alla vita. Mai nome fu cosi' adatto al periodo che stiamo attraversando dove aleggia la morte legata alla pandemia da coronavirus, ma con la speranza di un ritorno ad una nuova e proficua vita.

Un negozio posto al centro non antico di Agnone, ma molto frequentato e zona di ritrovo e passeggio, con le mascherine purtroppo ma necessarie. Veramente rincuorante l'immagine di questa famiglia con tre figli, Giovanni, Giulia e la dolcissima Antonia che collaborano con i genitori quando i loro impegni di studio e di lavoro glie lo consentono. Tanta frutta c'era, fresca, e altrettanto verdura di stagione, e smerciano anche vino. Il Melograno naturalmente troneggiava in bella vista. L'energia, la voglia di fare e costruire cose nuove di questa famiglia , in un periodo così buio, certifica il loro coraggio che deve infondere in tutti la voglia di combattere e mai arrendersi alle avvversità.

Auguroni a tutta la famiglia Amicone e come ha detto il Sindaco Daniele Saia presente all'inaugurazione, "compriamo nei nostri piccoli negozi, sotto casa, per dare impulso alla ripresa economica del nostro territorio e perchè nei piccoli negozi troviamo cose buone e genuine". Buon lavoro!