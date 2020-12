In ricordo di Giorgia e Covid 19: mascherine di "Blu" per sensibilizzare alla solidarietà e alla prudenza Pubblicato il: 14/12/2020, 19:39 | di Maria Carosella | Categoria: Varie

Tweet STAMPA STAMPA

“Amici di Blu” è una associazione nata a seguito della morte di Giorgia Galasso, ragazza 22 enne di Agnone, deceduta in un tragico incidente d'auto. Gli amici e i familiari a seguito della morte della giovanissima ragazza fondarono l'associazione a favore delle vittime della strada, senza scopo di lucro e dedita alla beneficenza. L'associazione è animata da un folto gruppo di giovani agnonesi che ha dato origine a "Blu" il disco scritto e prodotto da Luca Sammartino uscito l’8 Dicembre 2017 in suo ricordo i cui proventi sono stati devoluti in beneficienza.. Ma l'associazione continua ad operare e fare del bene di concerto anche con altre associazioni nazionali. Oggi uno dei giovani ragazzi volontari di "Blu" , in occassione del Natale, ha omaggiato la nostra redazione, a nome di tutta l'associazione, di una mascherina con la scritta e i colori della associazione stessa per mantenere vivo il ricordo di Giorgia e di tutte le vittime della strada.. Pensiero delicato da chi è abituato a fare del bene senza aspettarsi nulla in cambio.

Maria Carosella