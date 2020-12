Carovilli: alle porte del Natale attivato il fondo di solidarietà alimentare alle famiglie

: Carovilli: alle porte del Natale attivato il fondo di solidarietà alimentare

Ormai il Santo Natale è alle porte ed è purtroppo scontato che non sarà come tutti gli altri che lo hanno preceduto. Il covid 19 ha intaccato anche quella che per molti è la festa più attesa dell'anno. Niente riunioni familiari, né solito scambio di auguri. Ma non è tutto;numerose sono le famiglie il cui reddito è compromesso dal blocco delle attività imposto dalla situazione epidemiologica che stiamo vivendo.

Il comune di Carovilli ha pertanto inteso individuare i possibili beneficiari del fondo di solidarietà alimentare avvalendosi del supporto delle strutture del Piano Sociale di Zona di Agnone, del parroco e delle situazioni note ai membri del consiglio comunale. Ne è scaturita una lista di beneficiari ai quali, come nella scorsa primavera, settimanalmente verrà recapitato un pacco, contenente generi di prima necessità, da parte di volontari coordinati dal personale della Protezione Civile. La lista dei beneficiari è aperta dunque in qualunque momento possono esserci nuove adesioni. Per quanto possibile nessuno verrà lasciato solo.