Solenne cerimonia di Giuramento 209° corso della Scuola Allievi Agenti Campobasso

Nella mattinata odierna, nell'Aula Magna della Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato "Giulio RIVERA" di Campobasso, si è svolta la solenne cerimonia per il giuramento dei 33 Agenti in prova del 209° Corso di formazione per Allievi Agenti della Polizia di Stato, provenienti da tutta Italia.

La manifestazione si è svolta in maniera sobria, in linea con le prescrizioni di contenimento per la diffusione del Covid-19, alla presenza del Signor Questore della provincia di Campobasso, che ha premiato gli Agenti in prova classificatisi ai primi tre posti della graduatoria del Corso, riferita alla Scuola di Campobasso.

I familiari dei giovani Agenti in prova hanno assistito in streaming alla cerimonia.

Il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza ha fatto pervenire un video messaggio di saluto ai giovani Agenti, i quali, già a partire da domani saranno impegnati sul territorio, pronti ad onorare l'impegno assunto oggi, di osservare lealmente la Costituzione e le Leggi, di adempiere ai doveri del loro Ufficio, nell'interesse dell'Amministrazione, per il pubblico bene, riempendo di contenuti concreti il Giuramento odierno.

Il Direttore dell'Istituto, Primo Dirigente della Polizia di Stato Dr.ssa Valeria MOFFA ha rivolto ai giovani poliziotti, che si sono formati presso la Scuola "Rivera" in un periodo particolarmente complesso, parole commosse di incoraggiamento e di richiamo ai valori fondanti della grande famiglia della Polizia di Stato, augurando loro buon lavoro.

I 33 Agenti in prova, assieme ai colleghi che hanno svolto l'analogo corso presso altre dodici Scuole di Polizia, raggiungeranno le sedi di assegnazione nella giornata odierna.