I "diamanti orchestra": ecco le canzoni di Natale 2020

Quest’anno sarà un Natale diverso, un Natale comunque speciale.

Si sa che la parola stessa Natale è sinonimo di speranza ed è questa la parola che Dario e i Diamanti hanno messo al primo posto quando hanno deciso di far arrivare a compimento un sogno nato anni fa.

Come ogni buon musicista, anche loro hanno pensato di scegliere, tra le canzoni del repertorio, quelle giuste che potessero essere inserite in un album. Ma con una particolarità: le canzoni sono state scelte sui social dalle persone che seguono “I Diamanti orchestra”. Una vera e propria carrellata di volti, emozioni, ricordi, scelte fatte con il cuori tra la canzone A, o la B o la C. ogni tre giorni una scelta che poi, in un mese e mezzo, ha decretato la scelta delle canzoni preferite.

“Quando abbiamo scelto le 40 e più canzoni del nostro repertori da far scegliere, abbiamo cercato di scegliere quelle con una storia, con un tema profondo, con un autore che si faccia ricordare. Nel nostro repertorio non abbiamo mai contato quante canzoni abbiamo riarrangiato, ma credetemi – ci dice Dario – ne sono davvero tantissime e scegliere 42 è stata dura. Abbiamo cercato di spaziare tra vari generi e di non rendere facile o scontata la scelta perché, se dobbiamo portare la speranza nelle case delle persone, lo dobbiamo fare nel migliore dei modi, esorcizzando questo momento davvero difficile. Questo ci ha aiutato a capire che il nostro primo album doveva uscire a una settimana da Natale, perché la musica porta speranza sempre, in ogni nazione, continente, casa, cuore. Non ci è stato facile arrivare alla fine del progetto, difficoltà quotidiane, decreti che non ci hanno mai avvantaggiato, ma la nostra passione, la nostra voglia di farcela è stata più forte”.

La speranza, dicevamo, la speranza è l’àncora che tiene la nave ben salda a riva e non la fa andare in balia delle onde. Questo ha spinto Dario a provarci, a contornarsi di professionisti e visionari che hanno visto, in questo progetto, il coronarsi del loro sogno. Quest’anno, grazie alla loro musica, il santo Natale sarà diverso, sarà ancora più carico di amore e speranza. Ci sussurrava lo stesso Dario che la seconda parte dell’album verrà finita (per ovvi motivi non è stato fatto in tempo) nei primi mesi del 2021 e avrà ben due sorprese che saranno svelate piano piano per tenere acceso l’entusiasmo e la voglia di conoscere di che si tratta.

"La nostra forza è stata il nostro team, un team speciale che si è supportato in questi mesi durissimi. Le canzoni sono state riarrangiate dal nostro fantastico tastierista Nicolino Del Castello e cha creato atmosfere davvero magiche, come magico speriamo sia questo Natale e questo nuovo anno che verrà. Insieme abbiamo condiviso tutto, idee, paure, voglia di provarci e già il solo fatto che il 18 dicembre le nostre canzoni saranno a vostra disposizione, già è un grandissimo risultato."

Buon ascolto a tutti, Dario

Il nostro Promo https://www.youtube.com/watch?v=rmL18T4IuRI