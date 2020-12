Natale in tempo di Covid, ad Agnone riapre dopo il restyling la farmacia Tiberio

Una antica farmacia in Salita Tamburri, 13 ad Agnone questa sera, dopo un vero restyling ha riaperto al pubblico. La farmacia Tiberio si presenta nella sua nuova veste conservando le caratteristiche strutturali della tipica antica farmacia di una volta. Il nome della farmacia è del compianto e amato farmacista Angelo Antonio Tiberio, oggi gestita dalla moglie signora Patrizia di Blasio, il figlio Andrea e la giovanissima farmacista Michela Bucci. Gentili, accoglienti , pronti a consigliare il cliente, spesso aperti nei festivi è un piacere incontrarli, e sarà ancora piu gradevole accedere nei locali rinnovati con i nuovi arredi e i nuovi mezzi informatici che diminuiscono drasticamente i tempi di attesa. Apprezzabile lo sforzo dei titolari di investire in un nuovo progetto a partire dal restyling della farmacia in questo particolare e difficile momento con la pandemia da Covid in atto che sta mettendo in difficoltà molte attività commerciali. Oggi alla riapertura presente il Sindaco di Agnone Daniele Saia che si è complimentato con i titolari apprezzando lo sforzo che guarda ad un futuro prossimo migliore quando la pandemia sarà alle nostre spalle.