Natale al tempo di Covid-19:"Lontani ma vicini",i bambini della scuola elementare cantano insieme agli anziani affacciati alle finestre della casa di riposo di San Bernardino

Come tutti gli anni, alcune classi della scuola elementare di Agnone guidate dalle maestre Imma e Stefania sono andate a portare gli auguri di buone feste di Natale e salutare gli anziani ospiti della casa di riposo di San Bernardino di Agnone. Oggi ultimo giorno di scuola come da consolidata tradizione i bambini sono andati dai nostri nonni. Le norme anticovid da rispettare hanno impedito gli usuali festeggiamenti. I bambini sono rimasti all'esterno della struttura, sul piazzale antistante, ma i loro canti, le poesie hanno attirato l'attenzione degli ospiti che si sono affacciati alle finestre e hanno salutato e cantato insieme ai bambini. Si lanciavano da lontano reciproci baci. Una scena molto delicata e commuovente. Un plauso alle maestre per questa importante iniziativa didattica che trasmette ai bambini il rispetto dei nostri anziani e i valori da loro rappresentati in una comunità

