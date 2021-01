Campagna vaccinale in Molise, aggiornamento 11 gennaio: In totale le dosi eseguite sono 3776  il 65,62%, rispetto alla  disponibilità di 7850 dosi.

Aggiornamento del 11 gennaio 2021 ore 19.40

Arriva come ormai ogni sera l'aggiornamento della campagna vaccinale in Molise. In totale le dosi eseguite sono 3776 il 65,62%, rispetto alla disponibilità di 7850 dosi. Come possiamo vedere nella sintesi sono stati somministrati (RILEVAZIONE-VACCINI-ORE-18.30-DEL-11.01.2021.pdf):

20 nella Rsa di Ripalimosani;

31 nella casa famiglia San Martino in Pensilis;

18 Comunità Alloggio - Don Crescenzo Selvaggio;

18 Comunità Alloggio - San Giuliano di Puglia (Arcobaleno);

12 casa alloggio Santa Maris delle Grazie;

18 Casa Dei Nonni (Talita' Kum);

96 Casa Di Cura "Villa Esther";

36 Casa riposo Argento Vivo;

78 nella Casa di Riposo Don Pistilli;

60 Casa Di Riposo Hotel Sporting "Villa Delle Rose";

29 nella casa di riposo Mater Dei;

48 nella casa protetta Padre Minozzi;

66 nella casa di riposo puna paradiso;

36 a Villa Anna;

77 a Villa Maria;

54 Casa Di Riposo “Villa Immacolata”;

12 comunità alloggio Temenos;

54 alla Gea Medica;

41 Istituto "Sacro Cuore";

48 alla residenza dei saggi;

55 a Villa delle Ginestra;

738 all'ospedale di Termoli;

1168 al Cardarelli di Campobasso;

653 al Veneziale di Isernia;

41 casa mia per anziani;

68 alla fondazione Opera Serena;

12 a Villa Paradiso Le Mainarde;

24 Casa Di Riposo "Arnaldo De Lisio";

18 Casa Di Riposo Giovanni Paolo II;

36 Casa San Bernardino - Agnone;

18 Comunita Alloggio Nicolino De Rubertis;



Il dato nazionale è di 654 362