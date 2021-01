Poggio Sannita :Lina Palomba compie 100 anni, gli auguri del sindaco Orlando e tutta l'amministrazione comunale

Interpretando il pensiero di tutta la comunità poggese per lo splendido traguardo raggiunto dalla nostra concittadina, Lina Palomba, che oggi compie 100 anni, formuliamo a lei e a tutti i familiari i migliori auguri. Purtroppo le limitazioni e restrizioni del momento ci hanno impedito un approccio degno dell’importanza dell’evento ma promettiamo alla nostra nonna che, a Dio piacendo, il 15 gennaio del 2022, sarà la apripista protagonista dell’inizio dei festeggiamenti per l’importante ricorrenza dei cento anni dal cambio di denominazione del nostro paese da “Caccavone a Poggio Sannita”. Per una bella combinazione, infatti, la signora Lina avrà completato il suo centesimo anno di vita e la denominazione, Poggio Sannita, inizierà il suo. Era il 15 gennaio 2022 quando un Regio Decreto, su proposta del Ministero dell’Interno, recepisce la delibera del Consiglio Comunale di Poggio Sannita, del 3 luglio 1921, e cambia la denominazione del Comune.

Ancora auguri alla signora Lina con la speranza di realizzare quanto sopra detto finalmente liberi da questo morbo maledetto che ha impedito finora di relazionarci come d’abitudine.

Il Sindaco e L’Amministrazione Comunale