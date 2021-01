Poggio Sannita-Speciale compleanno per Lina Palomba, festeggia i suoi 100 anni e si regala il vaccino anti covid

100° compleanno di Lina Palomba

Tanti auguri per il suo 100° compleanno alla sig.ra Lina Maria Stella Palomba, nata il 15 gennaio 1921, ultima storica cittadina in vita nata a Caccavone, quando l’odierna Poggio Sannita si chiamava col suo nome originario.

La sig.ra Lina, nubile, ospite della locale casa di riposo, donna d’altri tempi dal carattere mite e riservato, ha affrontato con serenità e determinazione le difficoltà che una vita lunga e difficile le ha posto davanti. Giovane ventenne segnata dai drammi della 2^ guerra mondiale, negli anni ‘60 in cerca di un futuro migliore e della sua emancipazione come donna, è emigrata in Francia (dalla sorella Giovanna) operaia in una fabbrica di ceramiche. Al suo ritorno a Poggio si è dedicata all’amorevole e continua assistenza dei genitori Filomena e Giovanni, ugualmente longevi. Benvoluta da amici e familiari, trascorreva parte dell’anno a Roma dal fratello Ascensino e dalla cognata Gina, sempre circondata dall’affetto degli altri fratelli Luca e Giovanna (che l’hanno preceduta in Cielo) e Nicola che insieme ad .Ascensino, ai tanti nipoti ed alle loro famiglie, oggi la festeggiano con infinito affetto e gli auguri più cari.

La signora LINA per i suoi 100 anni si è fatta un regalo speciale, ieri presso la struttura che la ospita, come tutti gli altri anziani ospiti e gli operatori ha fatto il vaccino anti-covid.

Augurii per il suo specialissimo compleanno da Altomolise.net