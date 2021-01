Agnone e il freddo intenso, Centro Regali Tavarozzi sceglie la linea spagnola di Ysabel Mora per un caldo intimo

Gli inverni sono lunghi e rigidi in Alto Molise e necessitano di abbigliamento idoneo, caldo, comodo, confortevole. Il Centro regali Tavarozzi di Agnone, originariamente gestito dal compianto titolare, Ernesto Tavarozzi, oggi passato di mano alla figlia Gabriella,mette a disposizione della propria clientela prodotti che rispondono alle esigenze climatiche.

Per l'inverno 2020-21 propone la linea dell'Intimo di una griffe spagnola, fondata negli anni '70 da una coraggiosa,donna valenciana , Ysabel Mora, che in pochi anni e' riuscita a diventare uno dei punti di riferimento mondiali per la produzione di costumi da bagno e copri costumi. Man mano la nota casa ha arricchito la sua linea con prodotti riguardanti l'abbigliamento intimo, uomo, donna, bambino.

Per questo inverno una proposta innovativa ,la biancheria intima termica concepita appunto per chi deve ripararsi dal freddo intenso.. Gabriella Tavarozzi che ben conosce le esigenze della sua clientela ha rifornito il suo store di tutta la biancheria intima termica uomo donna, bambino: Canottiere con manica e senza di vari e bellissimi colori, slip, boxer, calzini,collant da donna da i 6 den al 70 den, leggins termici, maglie termiche calzini termici e collant termiche.Un ottimo e confortevole prodotto che si coniuga con un prezzo accessibile a tutti.

Centro Regali Tavarozzi

Agnone