Carovilli: un bimbo ha bisogno di cure, l'Avis avvia una gara di solidarietà

Essere una comunità significa sostenersi a vicenda, tendere la propria mano a chi ha bisogno di aiuto. È proprio questo l'intento dell'appello lanciato dal gruppo AVIS di Carovilli all'intera popolazione. "Certi della solidarietà che contraddistingue la nostra piccola comunità, siamo disponibili a raccogliere le donazioni di chiunque voglia contribuire."

Contribuire affinché un bimbo possa curarsi è il più nobile dei gesti, il diritto alla salute è sacrosanto non solo, ma soprattutto per gli adulti di domani. Dunque al piccolo ed alla sua famiglia un grandissimo in bocca al lupo.