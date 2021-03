La Elcom distribuzione S.R.L entra a far parte del "Materiale Elettrico Telematico-Metel"

La Elcom Distribuzione S.r.l. continua nel suo percorso di crescita, dopo essere entrata nella “Federazione Nazionale Grossisti Distributori Materiale Elettrico” raggiunge un ulteriore obiettivo entrando nel METEL “Materiale Elettrico Telematico”.

METEL, acronimo di Materiale Elettrico Telematico, nasce nel 1993 con l’obiettivo di offrire al mercato la standardizzazione delle procedure di creazione e gestione dei documenti legati al ciclo dell’ordine. Oggi la società segue 770 imprese e offre numerosi servizi. Insieme a FME, Metel ha sviluppato il progetto SVE, che offre uno strumento che permette di misurare in modo univoco il perimetro e le performance delle aziende, a livello regionale e nazionale. L’obiettivo è diffondere questo standard di classificazione e identificazione dei prodotti sia per aumentare l’efficienza che per adeguarsi agli standard di altri Paesi europei.

METEL, inoltre, è il rappresentante italiano ufficiale della classificazione ETIM (ETIM è l'acronimo di European Technical Information Model e viene utilizzato in tutto il mondo per classificare e condividere le informazioni sui prodotti relativi ai settori dell'installazione e del materiale elettrico, attraverso un sistema di classificazione uniforme), l'obiettivo comune è quello di diffondere lo standard ETIM nel mercato italiano e portare così le aziende italiane all'adozione di uno standard comunicativo internazionale con l’obiettivo di implementarne l’adozione nel mercato italiano.

Il Sig. Nicandro Scarabeo, amministratore della Elcom Distribuzione S.r.l., fa una puntualizzazione sull’entrata della società nel METEL: “In questi anni, METEL è stato il migliore esempio di collaborazione di filiera, che ha permesso di migliorare l’efficienza di tutte le aziende aderenti al progetto, di aumentare il livello di servizio, di risparmiare tempo e denaro in quanto è lo strumento giusto per governarne e controllare il processo della sua digitalizzazione ed è per questo che la Elcom Distribuzione S.r.l., con enorme soddisfazione, entra a far parte della società METEL per migliorare, crescere e rafforzare la propria struttura e puntare sempre più in alto e affermarsi quale leader di settore”.