Molise, arrivati oggi medici Esercito

Primo giorno in zona rossa per il Molise dove oggi hanno preso servizio cinque medici dell'Esercito arrivati per far fronte alla carenza di personale negli ospedali regionali. A chiedere l'intervento dell'Esercito era stato il presidente della Regione, Donato Toma, dopo il voto favorevole in Consiglio regionale di una mozione presentata dai consiglieri di minoranza del Pd, Micaela Fanelli e Vittorino Facciolla.

L'atto di indirizzo impegnava Toma a richiedere l'intervento dell'Esercito per l'attivazione in emergenza di almeno dieci posti letto di terapia intensiva Covid presso vari ospedali. Il presidente, interpellato dall'ANSA, ha commentato la nomina del Generale di Corpo d'Armata, Francesco Paolo Figliuolo, a nuovo Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19. "Un uomo del sud, un'esperienza sul campo militare di tutto rispetto. Gli faccio i miei personali auguri perché le sue spiccate peculiarità professionali possano essere la spinta necessaria per contribuire alla sconfitta di questo tremendo virus".

Sul tema vaccinazioni interviene la giunta distrettuale dell'Associazione nazionale magistrati (Anm) Molise

Nelle ultime 24 ore in Molise due decessi riconducibili al Covid-19, 354 da inizio emergenza, 19 nuovi positivi, in diminuzione rispetto a ieri (41), a fronte di 481 tamponi refertati (ieri 224), 62 i guariti. Si apprende dal report diffuso in serata dall'Asrem. Il totale dei positivi in regione è 1.699, 63 i ricoverati nel reparto di malattie infettive dell'ospedale 'Cardarelli' di Campobasso, uno in meno rispetto a ieri, 14 in terapia intensiva (invariato), 16 i ricoverati nell'Area grigia dell'ospedale 'San Timoteo' di Termoli (-2), 11 quelli al 'Gemelli Molise' di Campobasso (+1), 5 in terapia intensiva al 'Neuromed' di Pozzilli (invariato), 4 in sub intensiva (-1).

Gli asintomatici a domicilio sono 1.554, 2.553 il totale dei soggetti in isolamento, 3.558 le visite domiciliari attualmente effettuate dalle Unità speciali di continuità assistenziale (Usca). (ANSA).