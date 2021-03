Ondata di maltempo, neve anche a quote collinari e vento di bufera in Alto Molise

ISERNIA, 23 MAR - ISERNIA - Un'ondata di maltempo sta interessando tutta la provincia di Isernia: neve anche a quote collinari e vento di bufera in Altomolise, nell'area delle Mainarde e dei Monti del Matese. A Capracotta le temperature sono ben oltre lo zero termico e la bufera ha accumulato fino a venti centimetri di neve in alcuni punti del paese, stessa situazione anche a Pescopennataro.

Il transito veicolare sulle strade Statali e al Valico di Castelpetroso è regolare, ma la Polizia Stradale raccomanda massima prudenza a causa del vento forte. (ANSA).