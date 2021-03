Trivento- Ginevra: benvenuta a Nadia, la nipote dal doppio cognome di Tullio Farina. Auguri da Altomolise.net

Ieri 22 Marzo 2021 alle ore 21.16 è nata a Ginevra (Svizzera) presso la Clinique Generale Beaulieu una deliziosa bambina di nome Nadia Fernandez Farina .

La piccola Nadia porterà due cognomi quello del papà Aleix Fernandez di origine spagnola e quello della mamma Manuela Farina, di origini triventine. Il peso alla nascita della bambina è stato di Kg 2,770 e altezza cm 49, gode di ottima salute insieme alla sua mamma. Grandissima è la gioia di tutta la famiglia per l'arrivo di Nadia anche se a causa della pandemia da Covid 19 purtroppo sono vietati gli spostamenti e le famiglie di origine della giovane coppia residenti in Italia e Spagna, non possono raggiungere Nadia,conoscerla e stringerla tra le braccia.

Il nonno materno e' il prof Tullio Farina, ex sindaco di Trivento e ex consigliere regionale al quale vanno i calorosi auguri di tutta la nostra redazione. Altrettanti auguri alla mamma Manuela,al papà Aleix, alla nonna materna la docente Maria Vasile e ai nonni paterni signori Joseph Maria Fernandez e Margarita Martyinez. Benvenuta Nadia!

