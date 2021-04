Ambiente e decoro urbano: Nella e Caterina hanno adottato le aiuole di Via Matteotti a Agnone

In molti comuni le amministrazioni adottano iniziative per sensibilizzare i cittadini alla cura degli spazi verdi che rendono più belle e vivibili le città. Coinvolgono i cittadini nella cura e la manutenzione degli spazi verdi, per la riqualificazione dei beni urbani. Ad Agnone non esiste per adesso, da parte dell'amministrazione, un vero e proprio regolamento in merito, con la relativa mappatura allegata delle aree da riqualificare. Ma due signore agnonesi, Nella e Caterina si stanno prendendo cura di alcune aiuole che circondano gli alberi della centrale via Matteotti, chiedendo preventivamente il permesso all'amministrazione comunale.

E munite di zappe, rastrelli, terriccio, scopa,paletta, piantine e sassi di fiume, hanno trasformato le aride e incolte aiuole in isolotti circolari, multicolore,con piantine di begonie, petunie e roselline primaverili. Le aiuole saranno innaffiate regolarmente , curate e custodite. Lodevole iniziativa da parte di Nella e Caterina che richiede comunque la collaborazione di tutti. La pulizia delle aiuole va rispettata da tutti, evitando di gettare cartacce, cicche di sigarette e gli amanti dei nostri amici a quattro zampe, dovrebbero evitare le deiezioni canine depositate negli spazi pubblici.

Incrementare la sensibilità ed il rispetto per l’ambiente ed il decoro urbano è dovere di tutti.

Grazie a Nella e Caterina per la bella iniziativa