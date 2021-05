Diciotto candeline per Carmen Cerimele. Gli auguri della sua famiglia per la sua maggiore età

E' arrivato un grande giorno per Carmen Cerimele, bellissima ragazza agnonese figlia di Tonina Marcovecchio e del noto Bruno, impiegato comunale e artista poliedrico, cultore delle tradizioni popolari molisane. Oggi Carmen compie 18 anni, entra nella maggiore età. La sua famiglia in questo importante giorno le invia un messaggio speciale di auguri.

Questo il messaggio:

"Ricordi e foto si mescolano, dalla tua prima parola a questo giorno che ti dice: sei adulta! Grati a Dio per il tuo riempirci la vita di meraviglia con la tua presenza "terremotante".

Passione, tenacia non ti difettano :falle diventare il tuo sostegno! Segui sogni e speranze, senza dimenticare che la strada ha spesso " inciampi" ma non perdere mai tempo a rialzarti con più forza e vigore e non permettere a nessuno di soffocare la tue inclinazioni e le tue idee.

Sii felice sempre cercando la serenità dell'anima!

Buon compleanno da mamma, papà e Luigi"

Tanti auguri dalla redazione di Altomolise.net