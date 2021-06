Consegnate onorificenze “Al Merito della Repubblica Italiana” a cittadini meritevoli di Campobasso

A partire dal 3 giugno scorso, presso questa Prefettura sono state consegnate, nel rispetto delle normative anticovid e con una sobria cerimonia, le Onorificenze “Al Merito della Repubblica Italiana”, conferite dal Presidente della Repubblica il 27 dicembre 2020 a cittadini della provincia di Campobasso che si sono distinti per aver acquisito benemerenze nella propria vita lavorativa, in attività svolte a fini sociali e umanitari o per il lodevole servizio prestato nelle carriere civili e militari, nonché a cittadini che, con impegno ed abnegazione, hanno svolto attività nel servizio alla Comunità durante l’emergenza del COVID-19.

Le distinzioni onorifiche attribuite rappresentano il giusto riconoscimento per i nostri concittadini che hanno operato, in ambito pubblico e privato, nel segno della solidarietà e dei valori fondanti della Costituzione Repubblicana.

Campobasso 14 giugno 2021