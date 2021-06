Cambio appalto vigilanza armata Consiglio Regionale del Molise. Cobas dichiara lo stato di agitazione per grave inadempimento contrattuale dell’istituto di vigilanza “Poliziotto Notturno”

Cambio appalto vigilanza armata Consiglio Regionale del Molise La scrivente O.S. COBAS P.I. - Preso atto del grave inadempimento contrattuale dell’istituto di vigilanza “Poliziotto Notturno” vincitore dell’appalto e del grave danno causato al personale già operante in tale sede, che non è stato riassorbito, così come previsto dal CCNL e dal capitolato di gara; - Considerato che l’istituto “Aquila” ha in un primo momento posto in ferie le guardie coinvolte e successivamente, durante l’utilizzo delle ferie, li ha licenziati con effetto immediato; - Considerato che la società subentrante, non ha applicato la procedura di cui al CCNL di settore, nonché tutta la normativa vigente in materia; - Ha dichiarato lo stato di agitazione della categoria e conseguentemente, ha chiesto al Prefetto di Campobasso l’attivazione della procedura della prima fase di tentativo di conciliazione preventiva. L’incontro al quale sono stati convocati la scrivente O.S. COBAS, la soc. Aquila s.r.l., e il Poliziotto Notturno è stato programmato per il prossimo 15 giugno alle ore 10,00 presso la locale Prefettura.

Campobasso lì, 12.06.2021

O.S. COBAS Il Legale rappresentante