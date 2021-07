San Randisio Borrello da Pietrabbondante. Il Cardinale Francesco Coccopalmerio nell’alto Molise per giornata di studio e preghiera

Campobasso, 2021.07.09. Ri-posizionare al centro della fede un modello di vita per sintonizzare la spiritualità e orientare le scelte di vita nelle piccole comunità locali, è la motivazione di fondo per celebrare la figura di San Randisio Borrello da Pietrabbondante, santo e testimone di Fede alla Sequela di Cristo.

La parrocchia di Santa Maria Assunta e il Comune di Pietrabbondante con il patrocinio della Diocesi di Trivento, della Pro Loco Bovianum Vetus dell’Unione Cattolica della Stampa Italiana (Molise), organizzano una giornata di Fede e di cultura religiosa al fine di riscoprire la ricchezza storica e valoriale dei territori attraverso figure retoriche del cristianesimo locale. La centralità della Fede per le piccole comunità cristiane delle aree interne nei territori, è la giusta premessa per riaffermare l’identità cristiana e favorire la cultura dell’incontro.

Sabato 10 luglio, a Pierabbondante, comune italiano dell’Alto Molise in provincia di Isernia, presso la Parrocchia di Santa Maria Assunta, a partire dal mattino, avrà luogo un evento celebrativo scandito in due momenti: di liturgia e di cultura religiosa. Al mattino, ore 11:00, sarà celebrato il Solenne Pontificale Presieduto da S. Eminenza Cardinale Francesco Coccopalmerio (già Presidente Pontificio consiglio Testi Legislativi e concelebrazione di S.E. mons. Claudio Palumbo (vescovo diocesi di Trivento); nel pomeriggio, ore 18:00, si terrà il convengo di studi con l’intervento di riguardevoli relatori e illustri figure ecclesiastiche come indicato nel programma allegato. A seguire, dopo la Santa Messa del mattino, avrà luogo la visita al sito archeologico di Pietrabbondante. Ad accogliere l’alto prelato, il sig. Cardinale Coccopalmerio, saranno il Parroco Padre Alessandro Chavely e il Sindaco di Pietrabbondante Antonio Di Pasquo, l’avv. Luigi Fantini (Organizzatore dell’evento) e tutta la comunità altomolisana. I momenti musicali di preludio, intermezzo e finale, sono a cura di Annaurora Grieco, violinista.

La comunità di Pietrabbondante, benché, profondamente legata al santo Patrono San Vincenzo Ferreri, annovera tra i suoi scrigni, l’antica figura di San Randisio.

Membro noto della famiglia Borrello, Randisio è venerato come santo della Chiesa cattolica. Egli discende dalla famiglia conosciuta come “famiglia di Pietrabbondante” per il possesso che i membri della famiglia costituirono sul territorio di Pietrabbondante.

la Famiglia Pietrabbondante ebbe origine da Rainaldo, conte di Pietrabbondante e signore di Campolieto e Frosolone, vissuto presumibilmente nel XIII secolo, nonostante la contea di Pietrabbondante fosse posseduta dalla famiglia Borrello già dal 957. Lo stemma che usava era identico a quello originario dei Borrello, ovvero d'azzurro a tre bande d'oro col capo cucito d'azzurro caricato di tre gigli d'oro.

“Il beato Randisio, nobile per nascita, essendo figliolo del conte di Borrello, vide la luce nel castello paterno nel XV secolo; ma fu più illustre per la vita che scelse e che condusse. Avendo spregiate le paterne ricchezze e le glorie e le delizie del mondo, vestì l'abito di san Benedetto dell'Ordine Cassinense. Visse con purità di mente e di costumi.

Alla sua morte - si narra - che scendesse per accompagnare l'anima sua il protomartire santo Stefano, con insieme una moltitudine di spiriti beati. Egli stesso, prima si spirare, raccontò tale visione ai monaci che lo assistevano al momento del trapasso. (da Barrio e altre fonti)”.

Secondo gli organizzatori, il profilo biografico di tale figura, vuole, perciò, proporre una riflessione sulla vita e gli insegnamenti legati alla figura del santo; Ri-posizionare al centro della fede dei cittadini di Pietrabbondante un modello di vita verso cui ciascuno può sintonizzare la propria spiritualità e orientare le azioni del proprio vissuto di vita; dare lustro alla eminente personalità che non è locale ma universale; favorire l’interesse all’approfondimento personale e di ricerca sulla persona di San Randisio.

PROGRAMMA

MATTINO

• Ore 10,30 La comunità di Pietrabbondante in Piazza Vittorio Veneto accoglie S.E. il Cardinale Francesco Coccopalmerio (Presidente Emerito del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi della Chiesa Cattolica) alla presenza delle Autorità Civili e religiose;

• Introduce e coordina l’Avv. Luigi Fantini;

• Saluti del Vescovo di Trivento Mons. Claudio Palumbo, del Parroco Padre Alessandro Chavely e del Sindaco di Pietrabbondante Antonio Di Pasquo;

• Ore 11,00 Solenne Pontificale in onore di San Randisio Borrello da Pietrabbondante presieduta da S.E. il Cardinale Coccopalmerio e S.E.za Mons. Claudio Palumbo;

• Visita al sito archeologico di Pietrabbondante

POMERIGGIO

Convegno di Studi

Parrocchia Santa Maria Assunta ore 18,00

• Preludio musicale, violino: Annaurora Grieco;

• Introduce: Avv. Luigi Fantini;

• Coordina: Prof.ssa Rita D’Addona, Giornalista, Presidente UCSI Molise;

• Saluti delle Autorità civili e religiose;

• Interventi:

Prof. Don Erminio Gallo “San Randisio Borrello da Pietrabbondante”;

• Intermezzo musicale, violino: Annaurora Grieco;

• Prof. Antonino Di Iorio “I Conti Borrello e San Randisio”

• Conclusione musicale, violino: Annaurora Grieco

• Conclusioni: S.E. Mons. Claudio Palumbo