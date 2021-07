Via degli Eremi a Sant’Egidio: Una passeggiata socio-naturalistica tra le montagne del Matese

Via degli Eremi a Sant’Egidio: suor Margherita con Molise Noblesse per imparare a Comunicare per il Bene.

All’antico cenobio dei Templari, tra sentieri antichi e bellezze mozzafiato, dove lo spirito incontra la materia. Sarà suor Margherita a parlarci dell'Arte di Comunicare per il Bene, per le ormai famose Conferenze Camminanti che caratterizzano gli eventi MMXX. Al via l’edizione 2021 da San Massimo a Bojano! Martedi’ 27 luglio si parte alle 8.30 da Bojano. Raduno alle 9.00 a San Massimo Località Pianelle

Una passeggiata socio-naturalistica tra le montagne del Matese. Un cammino da percorrere lentamente per poter ammirare il paesaggio circostante, selvaggio e silenzioso, tra rilievi e vallate, alture e strapiombi, praterie e ripidi costoni rocciosi, boschi di quercia, di castagno, tra muschi, felci, licheni, trigni, lamponi, ciclamini, rosa canina e altre essenze della flora della media montagna appenninica molisana, dove sperimentare le emozioni forti del contatto con la natura incontaminata e bellissima della regione. L’eremo di Sant’Egidio si staglia nel mezzo di una verde altura del Matese a 1025 metri di quota, un cenobio del IX secolo ad opera dei Cistercensi o dei Templari. E’ la Via degli Eremi di Molise Noblesse, il Movimento per la Grande Bellezza, organizzata da Centro Studi Agorà, Filitalia International e UCI con Ippocrates, Casa Molise, Servizio Civile Nazionale e la testata giornalistica Un Mondo d’Italiani.

La Via degli Eremi a Sant’Egidio si terrà martedì 27 luglio 2021, con partenza alle ore 08.30 da Bojano in p.zza G. Paolo II davanti alla Redazione UMDI) e alle ore 9.00 da località Pianelle di San Massimo, lungo la strada per Campitello Matese. L’evento targago Molise Noblesse, riconosce, ama e veicola la magnificenza, l’incanto, il fascino, l’armonia e la piacevolezza dell’ambiente e della storia locale.

Le Conferenze Camminanti

L’evento sarà accompagnato dalle conferenze ambulanti di Mina Cappussi, direttrice di “Un Mondo d’Italiani International Daily Magazine”. Mariantonietta Romano, presidente della “Via Micaelica Molisana” ed infine Suor Margherita, la religiosa eremita che ha scelto l’incanto del Matese con una relazione su “L’Arte di Comunicare per il Bene”.

La Via degli Eremi by MoliseNoblesse

L’evento fa parte del ciclo “I Popoli Italici”. In segreteria organizzativa Lisa Iacovantuono, Alessandro Alberico, Lorenzo Cappussi. Ufficio Stampa: Sabina Iadarola, Eliza Kiemiesz. Social Web: Luna Moscatiello, Francesca Perrella, Franco Iadarola. Grafica Eliana Cappussi

L’evento è aperto a tutte/i e si svolgerà in rispetto delle normative antiCovid e del distanziamento sociale. Si consiglia di munirsi di scarpe da trekking, abbigliamento comodo, mascherina, panino e acqua, crema solare ed antizanzare. L’organizzazione si esonera da qualsiasi responsabilità per il mancato rispetto delle direttive sopra indicate.

Molise Noblesse è un progetto di ampio respiro che coinvolge numerosi soggetti in Italia e all’estero.

PARTNER MOLISE NOBLESSE MMXX

Le attività di Molise Noblesse nascono dalla collaborazione di numerosi partner che hanno a cuore lo sviluppo del territorio e la promozione dell'Italia nel mondo.

ISTITUZIONALI

Comune di San Biase, Comune di Duronia, Comune di San Polo Matese, Comune di Castel San Vincenzo, Comune di Campochiaro, Comune di San Massimo, Comune di Busso, Comune di Cerro al Volturno, Comune di Baranello.

SCUOLE

Istituti Scolastici Colli al Volturno comprendente i comuni di: “Colli a Volturno, Cerro al Volturno, Fornelli, Montaquila, Rionero Sannitico, Macchia d’Isernia, San’Agapito, Longano, Roccaravindola. Istituto Comprensivo Colozza di Frosolone comprendente i comuni di: Isernia, Civitanova del Sannio, Frosolone Cap., Macchiagodena Incoronata, Bagnoli del Trigno, Castelpetroso Guasto – Castelpetroso, Castelpetroso Indiprete – Castelpetroso, Cantalupo nel Sannio, Roccamandolfi, Santa Maria del Molise, Frosolone-S. Pietro in Valle, Civitanova del Sannio, Macchiagodena, Bagnoli del Trigno, Castelpetroso, Cantalupo Nel Sannio, Roccamandolfi, Santa Maria del Molise, Civitanova del Sannio, Frosolone – Macchiagodena, Bagnoli del Trigno, Castelpetroso, Roccamandolfi.

UNIVERSITA’ E ISTITUTI DI RICERCA

Università Studiorum Cassino e Lazio Meridionale (CASSINO), Università e-Campus (NOVEDRATE), Istituto Italiano Studi Filosofici (NAPOLI).

ASSOCIAZIONI MOLISANE

Monongah Associazione TORELLA DEL SANNIO, Matese Arcobaleno associazione SAN POLO MATESE, Filitalia International Chapter BOJANO, Via Micaelica Molisana BOJANO, Adiform associazione ISERNIA, Pentagramma associazione musicale BOJANO

ITALIA

AITEF (Associazione Italiana Tutela Emigrati e Famiglie ROMA, AICCRE (Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa) sez. Puglia – BARI, PENISOLABELLA Associazione – ROMA, ASMEF Associazione Mezzogiorno e Futuro – ROMA.

ESTERO

Molise Club Melbourne (AUSTRALIA), Filitalia International Associazione e Fondazione Philadelphia (USA), NIA-PAC Philadelphia (USA), Famiglia Bagnolese Vancouver (CANADA), Delta Music Group Associazione Araoz Baradero prov. Buenos Aires (ARGENTINA), Corredor Productivo Mar del Plata Argentina (Camera di Commercio) (ARGENTINA), ACTIA Agenzia Coordinacion Territorial Mar del Plata (ARGENTINA)