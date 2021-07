AgnonEstate 2021: pronto il calendario degli eventi e delle attività estive che si terranno nella Città di Agnone durante le prossime settimane.

L’Atene del Sannio è pronta ad accogliere turisti da ogni parte del mondo con un calendario di eventi estivi indirizzato ad un pubblico vasto ed eterogeneo. La cultura, nelle sue varie forme, sarà al centro degli eventi estivi agnonesi per valorizzare e far scoprire un borgo affascinante e pieno di particolari come il nostro.

“Un calendario estivo ricco di eventi di ogni tipo che porterà la nostra cittadina a risplendere dopo un lungo periodo buio dovuto alle restrizioni imposte dalla pandemia da Covid-19. – ha sottolineato il Sindaco Daniele Saia – Agnone mette al centro dell’estate la cultura, vero faro guida per il rilancio turistico che il nostro Comune merita. Nei giorni scorsi, l’Amministrazione ha anche affrontato la questione relativa all’apertura delle numerose chiese presenti in paese. Stiamo lavorando per mettere a disposizione un servizio guide che possa garantire delle visite guidate presso i luoghi di culto cittadini. Nei prossimi giorni saranno comunicati ulteriori dettagli in merito.

Ringrazio tutti coloro che hanno dedicato il loro prezioso tempo e le loro energie alla stesura del calendario, a partire dalla Pro Loco fino ad arrivare a tutti i commercianti e cittadini che hanno partecipato alle riunioni serali per la realizzazione di un calendario uniforme. Ci auguriamo che tale modello di ‘estate partecipata’ possa essere replicato anche nei prossimi anni. Agnone si prepara a vivere un’estate di svolta e di ripresa, con la speranza che sia l’ultima limitata dalle restrizioni dovute alla pandemia.”

Dall’esibizione della banda “Musica d’ordinanza del I Reggimento dei Granatieri di Sardegna” all’opera comica della “RITA”, dal Festival del Teatrale dialettale alle serate musicali: un’estate 2021 da non perdere.

L’accesso dei turisti a tutte le informazioni relative agli eventi sarà facilitato dal personale disponibile presso il punto informazioni situato in Piazza Unità d’Italia. Inoltre, sulla pagina Facebook del Comune di Agnone saranno costantemente ricordati i principali eventi in programma.