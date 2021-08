Cammina Molise: Elio Germano tra i marciatori dell'ultima tappa

(ANSA) - CAMPOBASSO, 04 AGO - Come ha quasi sempre fatto negli ultimi 27 anni, da quando cioè la manifestazione è nata, anche stavolta Elio Germano non ha rinunciato a partecipare a Cammina Molise, l'iniziativa che ogni estate porta centinaia di persone ad attraversare il Molise a piedi. L'attore si è unito ai camminatori per l'intera tappa finale, partita di buon mattino da Campodipietra e conclusasi in serata a San Giovanni in Galdo, entrambi comuni della provincia di Campobasso.

Il legame tra il più importante attore italiano e questa iniziativa è doppio: c'è di mezzo il Molise, la sua regione, e poi c'è suo padre Giovanni che di Cammina Molise è l'ideatore e organizzatore. Nei 4 giorni di marcia i quasi 200 partecipanti hanno percorso 70 chilometri e attraversato i territori di 10 comuni molisani. (ANSA).