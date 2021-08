Lucifero in Molise fino a venerdì. Coldiretti: problemi all'agricoltura

Campobasso - Questa settimana è la più rovente dell'anno e Campobasso è una delle 8 città da bollino rosso in Italia. Si tratta dell'allerta 3 del Ministero della Salute, quella più elevata. Fino a venerdì 13 agosto resterà bollino rosso, quando si toccherà il picco di calore.

L'anticiclone africano Lucifero ha portato altissime temperature e molta afa. Sono stati toccati i 40 gradi e si prevedono oltre i 30 gradi. Afa e vento scirocco potrebbero facilitare incendi e nuovi focolai. Resta valido l'appello del Capo della Protezione Civile Curcio di evitare comportamenti a rischio e segnalare subito i nuovi righi, anche di piccola entità.

Alta l'allerta anche per l'effetto del caldo sulle persone più fragili.

Per arginare il rischio alla salute, il consiglio sempre valido è quello di idratarsi molto ed evitare di esporsi al sole.



Una situazione critica che produce effetti anche sul settore agricolo.

Per questo motivo Coldiretti Molise segnala la preoccupazione degli operatori del settore e chiede al Presidente della Regione Toma di attivare le procedure per dichiarare lo "stato di calamità naturale".



"La situazione nelle campagne, evidenzia Coldiretti, si va aggravando di giorno in giorno, interessando tutte le principali colture. Particolare criticità interessa gli allevamenti privati".