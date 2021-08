Agnone-Panoramica del degrado, rami sporgenti che invadono la carreggiata

La via Panoramica sempre piu nel degrado. La manutenzione e' saltuaria e purtroppo la vegetazione tende ad invadere le carreggiate.Nelle foto che ci hanno inviato un ramo di un albero sporge abbondantemente immettendosi sulla strada

Il taglio delle siepi, i rami sporgenti,gli arbusti ed alberi ai margini della strada, le aree di sosta andrebbero curate regolarmente, invece una delle strade più amate dagli appassonati disport e attività fisica in generale e' abbandonata a se stessa

La mancanza di manutenzione della vegetazione puo' nascondere insidie per i frequentatori, restringono e danneggiano la strada e interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità. Le aree di sosta sono ricoperte da sporcizia di ogni sorta e i cestini stracolmi di rifiuti. Certo il mese di agosto è un mese di riposo e vacanze, probabilmete anche l'amministrazione comunale è in ferie, ma i cittadini fiduciosi aspettano. Noi di Altomolise.net rischiamo di essere ripetitivi e noiosi sulla tenuta del decoro ambientale, ma siamo ripetitivi perchè i nostri appelli e gli appelli dei lettori evidentemente non vengono raccolti