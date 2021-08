Ferragosto Agnonese, la festa nasce dalle sorelle Colacelli, Anna Rita e Claudia: gioielli manufatti, abiti griffati ma anche buon cibo locale

Ieri 14 agosto l'isola pedonale agnonese è stata animata dall'iniziativa delle attività commerciali ivi presenti.

Tutto nasce dall'iniziativa delle sorelle Colacelli, Anna Rita e Claudia. Annarita avvocato, ha scelto di seguire la via della creatività. La sua passione per i gioielli l'ha portata ad essere una vera artista dell'artigianato del settore. Tutto manufatto con l'accurata scelta delle pietre preziose utilizzate come l'agata, opalina, cristalli, onice e i colori, lei crea collane, bracciali, orecchini, spille, gioielli unici di ogni tipo

Claudia è la titolare di uno store nel centro agnonese di abbigliamento dalle griffes esclusive. Le sorelle, hanno deciso utilizzando risorse proprie, di animare l'isola pedonale e il ferragosto agnonese. Hanno splendidamente organizzato un evento con cinque belle ragazze di Agnone, una "vendita live". Le ragazze hanno indossato gli abiti dello store di Claudia abbinando ad essi i magnifici gioielli di Annarita. Uno spettacolo per i tanti turisti e gli agnonesi.

Comunque nell'iniziativa, le due creative sorelle, hanno coinvolto tutte le ttività commerciali che insistono su quel tratto di strada, Via vittorio Emanuele. Ed ecco che le splendide modelle,sfilavano tra il pubblico presente e offrivano i Baba' della storica Dolciaria Carosella di Roberta Sabelli.

Il bar Maraur ha organizzato, allargando la disponibilità del numero dei tavoli, i cuoppi napoletani a base di pesce, Gabriella, la titolare di Centro Regali Tavarozzi, ha allestito una bella vetrina con i colori della bellissima cittadina campana, Positano, a tema con il filo conduttore della serata che metteva al centro la voglia di tornare a vivere ,di allegria e di convivialità ispirandosi alla nota verve del popolo napoletano, per allontanare lo spauraccio dei momenti bui vissuti nel 2020, e 2021 dovuti alla pandemia da covid 19. Anche il Bar Serena ha partecipato con il suo limoncello a rallegrare la serata.

Tutta la serata è stata accompagnata da musica live di quattro musicisti di origine abruzzese.

Apprezzabili ed essenziali le iniziative dei privati, commercianti, imprenditori volte a incrementare l'afflusso dei turisti e a muovere l'economia. C'e' chi lotta in tutti i paesi delle aree interne per contrastare lo spopolamento. L'iniziativa privata comunque va associata a provvedimenti statali tali le iniziative, per richiamare altri abitanti come accordando incentivi fiscali, per aziende e nuovi residenti, ad esempio la tassazione ridotta, introdotta nella legge di Bilancio 2019 e mettendo a disposizione i servizi, in primis la sanità pubblica, la viabilità i trasporti, le scuole.

Un plauso alle sorelle Colacelli e a tutti i commercianti che si sono impegnati nella riuscitissima e apprezzata iniziativa