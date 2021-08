Il successo delle imprese al femminile: Lo scamorzaro

Abbiamo appreso con interesse la nascita di una azienda " Lo scamorzaro" situata nel comune di Rosello CH. Ai confini con il Molise facilmente raggiungibile dal centro altomolisano di Agnone, Lo Scamorzaro, è un agriturismo e una azienda zootecnica. L'azienda produce ogni tipo di formaggio, carni bovine e ovine, suina, che smerciano nelle regioni limitrofe. Allevano gli animali domestici e ne lavorano i prodotti, carne e latte, nel loro laboratorio.

Gestiscono anche un ristorante dove il cibo servito è tutto prodotto nella loro azienda. Uno dei menu' della casa per esempio: antipasti con pallotte cacio e uova, fegatelli in umido, affettati e formaggi arricchiti di frutta, e una vera specialità , i nodini di trippa. Tra i primi piatti, le tagliatelle fatte in casa con vari sughi, ravioloni all'ortolana, gnocchi. Ma le carni servite sono veramente una bontà, agnello, vitello, salsicce, arrosticini.I dolci, i digestivi tutto rigorosamente di loro produzione. Oggi il digestivo di alloro una vera prelibatezza. A servici una esperta e gentilissima addetta alla sala, Monica Marianaccio che vanta anni di servizio nel suo curriculum.

L'azienda e' stata fondata dalla signora Giuseppina Li Fraine. Oggi ultranovantenne che però dalla sua postazione osserva e scruta l'andirivieni nel ristorante. La signora Li Fraine con il marito avevano un gregge di pecore, producevano formaggi che venivanno venduti ad Agnone. Il mezzo di trasporto della merce e della signora stessa era un cavallo. Lentamente e nel tempo, tra stop and go, l'azienda si ingrandiva e la figlia Dina Longhi, una signora gentilissima quanto energica, aiutava i suoi genitori. Fu aperto il ristorante , anzi un vero agriturismo e a questa attività oggi collaborano le figlie di Dina, Carmela e Pina che sono addette alla speciale cucina nei vari settori.

Hanno decisamente le mani d'oro, preparano pietanze che molti grandi chef probabilmente non potrebbero imitare. Quel gusto, quei profumi, quei sapori che solo i prodotti genuini e fatti a mano sanno dare.Le figlie di Pina e Carmela, Antonia e Chiara servono ai tavoli e lo fanno con competenza e conoscenza visto che hanno fatto studi universitari nel settore.

Allla conduzione dell'azienda partecipa anche Concetta, la moglie di Vincenzo, uno dei figli di Lidia. Insomma 4 generazioni impegnate nella conduzione dell'Azienda. Quello che colpisce a parte la bontà del cibo, la professionalità nella preparazione del cibo e nella conduzione, che a creare l'odierna realtà è stato il frutto della volontà, il coraggio, la forza e la determinazione delle donne.

Oramai e' più che dimostrato, dati alla mano che le donne sanno fare impresa tanto quanto gli uomini. Una sfida stravinta quella delle imprenditrici, che ci consente di guardare con ottimismo a un futuro dove donne e giovani possano avere sempre più un ruolo di primo piano nelle scelte economiche e politiche del Paese, apportando un contributo significativo in termini di innovazione e responsabilità.”