L'ultimo saluto ad Andrea, il feretro portato a spalla dai suoi amici

Tantissimi i ragazzi e le ragazze che si sono stretti intorno alla famiglia per porgere l'ultimo saluto al giovane Andrea Pannunzio che il giorno 20 Agosto ha perso la vita in un tragico incidente. La cerimonia officiata da Don Onofrio presso la chiesa di Maria Santissima di Costantinopoli era gremita di gente nel rispetto in ogni caso delle norme anti covid. La vicinanza alla famiglia e la commozione era palpabile. I visi tesi dal dolore e gli occhi di tutti pieni di lacrime . Presente alla cerimonia il vice sindaco Giovanni di Nucci.

«Non è un addio, è un arrivederci. Perché Andrea ci aspetterà nel regno dei cieli. Non siate tristi. Abbiate fede» ha detto nella sua omelia funebre Don Onofrio per dare conforto ai familiari

Alla fine del rito i giovani hanno fatto volare in cielo i palloncini bianchi. Si è formato il corteo funebre e i tanti ragazzi portavano mazzi di fiori. Un gruppo ha portato la salma del loro amico a spalla, una bara bianca.

Riposa in pace Andrea, resterai per sempre nei cuori di tutti.