Morte Andrea Pannunzio: Il commosso ricordo del suo amico Antonio Diana

Antonio Diana, giovane titolare del bar Agnonese Via del Caffè, era molto amico del ragazzo 22 enne agnonese, Andrea Pannunzio, deceduto il 21 Agosto a seguito di un grave incidente d'auto. Antonio e' molto addolorato per questa inaspettata e tragica morte e dedica un ricordo commuovente al suo amico del cuore

"Caro Andrea, amico mio.

Non ci credo ancora e mai mi rassegnerò alla tua scomparsa. Tu sei stato un amico leale, sincero e generoso. Ci conosciamo da quando eravamo bambini, siamo andati a scuola insieme. Io non avevo segreti per te e tu non ne avevi per me, c'eri sempre quando avevo bisogno di te, e io c'ero per te se mi chiamavi. Abbiamo condiviso tutto, gioie e lacrime. Ci siamo divertiti insieme, abbiamo viaggiato, lavorato insieme, progettato insieme. Eri un fratello. Il giorno della mia cresima c 'eri tu accanto a me, ti avevo scelto come padrino, volevo essere il tuo figlioccio, per la fiducia che mi hai sempre trasmesso-

Non riesco a pensare al futuro senza di te, Sarai sempre nel mio cuore e nei miei pensieri. Ti prometto starò vicino alla tua famiglia, alla tua mamma al tuo papà e alle tue sorelle.

Rip, caro amico mio "