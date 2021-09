I cavalli Appaloosa della famiglia Cerimele di Agnone, vincono 8 medaglie d'oro e 4 d'argento ai campionati europei.

Anche questo anno l'allevamento di cavalli Appaloosa di Agnone, Santo Stefano dei Cavalli, della famiglia Cerimele che opera sul territorio da oltre 25 anni, stravince al Campionato Europeo per la razza Appaloosa svoltosi a Grathen in Olanda dal 2 al 5 settembre!

Il campionato Europeo per i cavalli di razza Appaloosa è una sorta di Olimpiade annuale con ben 101 discipline, riservata a tutti i cavalli Appaloosa d'Europa, montati a sella o condotti a mano da terra.

I cinque cavalli dell'allevamento della famiglia Cerimele che hanno partecipato al Campionato in terra olandese, su 12 discipline in cui hanno gareggiato, hanno conquistato ben 8 medaglie d'oro e 4 medaglie d'argento.

Sono stati portati in gara quest'anno prevalentemente i puledri nati in allevamento dall'ultimo stallone importato dagli USA, AB SLASH BOWIE!

Visti i risultati ottenuti, si conferma l'ottima scelta allevatoriale!

I risultati ottenuti quest'anno consolidano quelli riportati negli ultimi 7 anni che li vede sempre al primo posto come Allevamento di Appaloosa da Halter in Italia e in Europa.

Santo Stefano dei Cavalli è molto conosciuto e stimato anche negli USA, terra di origine di questi magnifici cavalli, dove l'Allevamento nel 2018 ebbe l'onore di partecipare al Campionato del Mondo a Fort Worth in Texas, conquistando una bellissima medaglie d' argento con il proprio stallone AB SLASH BOWIE!

Il prossimo appuntamento importante sarà FieraCavalli Verona a novembre, dove i cavalli dei Cerimele sono oramai di casa.