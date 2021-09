Patriciello ad Agnone visita l'antica bottega della famiglia D'Aloise: Filippo Catolino è la dimostrazione che il Sud non è solo emigrazione

Ieri 21 settembre la Ministra del Sud Mara Carfagna è venuta ad Agnone per la firma sull'accordo di programma su area SNAI Alto-Medio- Sannio. Un evento molto partecipato da quasi tutti e 33 i sindaci dell'area Snai ed erano presenti i massimi vertici della politica molisana a partire dall'europarlamentare Aldo Patriciello, l'onorevole Annaelsa Tartaglione, l'intera giunta regionale con il presidente Toma, il direttore genarele Asrem.

Alla fine della manifestazione L'onorevole Patriciello ha visitato Agnone e con essa una tipica bottega artigiana quella dell' Artigianato Artistico Cav. D'Aloise . E' stato accolto dal giovane artigiano della storica famiglia di ramai, Filippo Catolino che lo ha guidato nella visita della bottega. L'onorevole e' rimasto positivamente colpito dall'oggettistica esposta e dalla volontà testarda del giovane Filippo di rimanere nei nostri luoghi per proseguire nell'arte della lavorazione artigiana del rame, dimostrando che nelle nostre aree iterne è possibile vivere e continuare le nostre tradizioni.. In una dichiarazione sui social l'onorevole Patriciello cosi commenta l'incontro con il giovane artigiano e con la sua antica e preziosa arte:

Adoro perdermi nei negozi di #antiquariato: sono il dna dei nostri #borghi antichi, delle aree interne, della tradizione del nostro #sud. Niente è in grado di raccontare un territorio più di un negozio di antiquariato.

La maestria dei nostri #artigiani è un patrimonio da conservare, custodire e tramandare scrupolosamente. E quella della famiglia D’Aloise, eccellenza del Molise e del Mezzogiorno sin dall’800, è una delle migliori.

A #Filippo, qui con me in questa bella foto, c’è solo da dire grazie. Grazie per aver dato seguito ad una tradizione oramai secolare; per rappresentare un vanto per l’intero territorio.

Grazie per aver dimostrato che il sud non è solo emigrazione, ma che è possibile eccellere pur vivendo nelle nostre aree interne."