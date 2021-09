Festa interregionale del pensionato, Campobasso accoglierà sabato 25 settembre 250 ex imprenditori agricoli di sette regioni d’Italia

Torna il consueto appuntamento con la Festa interregionale del pensionato Anp- Cia. Per la decima edizione il palcoscenico che ospiterà il 45% degli iscritti della Anp-Cia nazionale sarà Campobasso. “Dopo lo stop dello scorso anno a causa della pandemia – commenta il direttore della Cia Molise, Donato Campolieti - la festa del pensionato, quest’anno, per noi Cia Molise, sarà ancora più importante. Festeggeremo insieme il primo decennale e avere qui ex imprenditori agricoli di ben sette regioni d’Italia è un’occasione di forte valore culturale”. 250 pensionati si incontreranno in Molise. Per l’occasione la Cia Molise ha organizzato una “due giorni” ricca di iniziative. Ci saranno momenti di socialità, con visite guidate alla scoperta del Molise e per la giornata del 25 è prevista la tavola rotonda con ospiti d’eccezione, che affronteranno il tema delle pensioni. “Le proposte della Anp-Cia. Pensioni dignitose con priorità per quelle al minimo, ed una nuova sanità” è il tema del convegno. “Sono certo che gli ospiti sapranno ben rappresentare la delicata questione delle pensioni, argomento di forte attualità – commenta il direttore Campolieti - che ha assolutamente necessità di trovare soluzioni tempestive per i pensionati, soprattutto per quelli che percepiscono una pensione integrata al minimo”.

Campobasso, 22/09/2021

Donato Campolieti