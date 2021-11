Prevenzione tumori maschili: Visite urologiche e dosaggio PSA dal 2 al 30 novembre

E dopo la prevenzione del cancro al seno arriva anche quella per gli uomini dedicata alla prostata. L'organizzazione è dell'Asrem in collaborazione con la Lilt for men. Dal 2 al 30 novembre gli uomini di età compresa tra i 50 e i 70 anni potranno prenotare il dosaggio Psa e la visita urologica chiamando il call center di Asrem ai numeri leggibili in locandina. Il percorso azzurro serve per la prevenzione dei tumori maschili.