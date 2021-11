Influenza: Molise, al via la campagna vaccinale

CAMPOBASSO, 02 NOV - Nello scorso fine settimana è partita in Molise la campagna vaccinale contro l'influenza.

In questa prima fase interessa gli over 60 e anziani.

Le somministrazioni si effettuano presso i Centri vaccinali, Rsa e Case di riposo dove, con il consenso informato, possono essere inoculate contemporaneamente anche le dosi di vaccino contro il Covid, e dai Medici di Medicina generale (Mmg). Tra domani e giovedì arriveranno ulteriori dosi che consentiranno di allargare la platea dei beneficiari alle fasce di età più giovani, quelle da sei mesi in poi. Verranno distribuite a Pediatri e Medici di medicina generale che hanno aderito alla campagna vaccinale, e agli Hub vaccinali. (ANSA).